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Dünya
AA 07.06.2023 10:12

Ukrayna: Herson bölgesinde selin yoğunluğu azalıyor

Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, bölgede Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) vurulması sonucu oluşan selin yoğunluğunun azaldığını bildirdi

Ukrayna: Herson bölgesinde selin yoğunluğu azalıyor
[Fotograf: Reuters]

Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahovka Barajı'nın patlatılması nedeniyle bölgede oluşan sel durumunu değerlendirdi.

Bölgede dün gece olağanüstü olayların kaydedilmediğini belirten Prokudin, “Selin yoğunluğu azalıyor ancak barajdaki ciddi hasar nedeniyle su gelmeye devam ediyor. Tahminlerimize göre su seviyesi 20 saatte bir metre daha yükselecek.” dedi.

Yakın tarihin "patlatılan" barajları
Yakın tarihin "patlatılan" barajları

1852 evi su bastı, 1457 kişi tahliye edildi

Prokudin, bu sabah itibarıyla Herson bölgesindeki Dinyeper Nehri’nin sağ kıyısındaki 1852 evi su bastığını, 1457 kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Başkan Prokudin, bölgeden toplam 40 bin kişinin tahliye edilmesi gerektiğini kaydetti.

Herson bölgesinden geçen Dinyeper’in bir yakası Rusya’nın kontrolünde bulunuyor.

Rusya’nın kontrolündeki Novaya Kahovka şehrinin Belediye Başkanı Vladimir Leontyev, yerel basına, şehirde su seviyesinin yavaş yavaş düşmeye başladığını ve durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

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Rusya Ukrayna Hidroelektrik Santralleri
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