Uluslararası Enerji Ajansı'ndan küresel ısınmaya karşı enerji verimliliği çağrısı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Fransa Enerji Dönüşümü Bakanlığı ile ev sahipliği yaptığı ve Schneider Electric işbirliğinde Versay'da düzenlenen 8. Küresel Enerji Verimliliği Konferansı kapsamında “Enerji Verimliliği: Aksiyon için 10 Yıl” başlıklı raporunu yayımladı.

Rapora göre, dünyada enerji verimliliğindeki ilerleme geçen yıl yüzde 2,2'ye ulaştı. Bu oran son 5 yıldaki ortalamanın iki katı oldu.

Küresel enerji talebi yüzde 1 artarken, enerji verimliliği uygulamalarında gelişim olmaması durumunda talep artışının üç kat fazla olacağı hesaplandı.

Geçen yıl küresel enerji tüketiminin yüzde 70'ini temsil eden ülkeler, enerji krizine karşı verimlilik politikalarını ve önlemlerini güçlendirdi. Enerji verimliliğinde büyük çaplı farkındalık kampanyaları düzenleyen 25 ülke, tüketicileri yüksek faturalardan korumak için 900 milyar dolar harcadı.

Tüketicilerin faturalarının düşürülmesi, yeni istihdam fırsatları yaratılırken sera gazı emisyonlarının azaltılması için enerji verimliliğindeki ilerleme hızının geçen yıla göre ikiye katlanarak 2030'a kadar yıllık yüzde 4'e ulaşması gerekiyor.

Bu yıl 600 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşması beklenen küresel enerji verimliliği yatırımlarının ise 2030'a kadar 1,8 trilyon dolara yükselmesine ihtiyaç duyuluyor.

Enerji verimliliğinde gereken ilerlemenin sağlanmasıyla dünya çapında 12 milyon yeni istihdam fırsatının oluşacağı ve 800 milyon kişinin elektriğe erişiminin sağlanabileceği öngörülüyor.

"Enerji verimliliğinde vites artırmamız gerekli"

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, enerji verimliliğinde güçlü bir ivmenin yakalandığını belirterek, "Küresel enerji talebinin yüzde 70'ini temsil eden ülkeler enerji krizinin başından beri verimlilik politikalarını güçlendirdi veya yeni politikalar ortaya koydu. Şimdi 2030'a kadar enerji verimliliğinde vites artırmamız ve iki kat ilerleme kaydetmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fransa Enerji Dönüşümü Bakanı Agnes Pannier-Runacher ise enerji tasarrufu ve verimliliğinin enerji ve iklim krizlerine karşı en temel önlem olduğunu dile getirerek, "Enerji verimliliği aynı zamanda temiz enerji dönüşümünü için atılabilecek en kritik adımlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Schneider Electric Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Pascal Tricoire, enerji ve iklim krizinin önlenmesinde enerji tüketiminin optimize edilmesinin birinci öncelik olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tüm olanaklara sahibiz, sahip olmadığımız tek şey ise zaman. Elektrifikasyon ve dijital enerji verimliliği teknolojilerinden sonuna kadar faydalanmak için daha fazla zaman kaybedemeyiz."

IEA'dan hükümetler için politika önerileri

IEA, enerji verimliliği uygulamalarını desteklemek için hükümetlere politika önerileri sunmak amacıyla geliştirdiği araç setini güncelledi. Enerji verimliliği için acil küresel aksiyon alınması amacıyla 10 stratejik ilkenin yer aldığı araç setinde sektör bazlı politika içerikleri de bulunuyor.

Araç setine bu yıl temiz pişirme imkanları ve enerji verimliliği finansmanına ilişkin iki yeni politika paketi de eklendi.

Küresel enerji ve iklim hedefleri için enerji verimliliğinde uygulanması gereken acil adımlar, IEA'nın bu yıl 7-8 Haziran'da 8'incisini düzenlediği Küresel Enerji Verimliliği Konferansı'nda masaya yatırılacak. Konferansa 80 ülkeden aralarında 30 bakan ve 50 şirket üst yöneticisi olmak üzere 700 katılımcı bekleniyor.