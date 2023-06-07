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Dünya
AA 07.06.2023 10:35

ABD'de 2021'de her 11 dakikada bir kişi silahlı şiddet sonucu hayatını kaybetti

Johns Hopkins Silahlı Şiddet Çözümleri Merkezinin hazırladığı ABD'de 2021'deki Silah Şiddeti raporuna göre, ülkedeki silahlı şiddet nedeniyle ölen kişi sayısı 1995'ten bu yana en yüksek seviyelere çıktı.

ABD'de 2021'de her 11 dakikada bir kişi silahlı şiddet sonucu hayatını kaybetti
[Fotograf: AP]

ABD'de 2021'de silahlı şiddet sebebiyle günlük ölü sayısının yaklaşık 134 olduğuna işaret edilen raporda, her 11 dakikada bir kişinin de aynı sebeple yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ülkede, söz konusu şiddet nedeniyle önceki yıla göre can kaybı yaklaşık 3 bin 600 artarak 48 bin 830 bin kişiye ulaştı.

Raporda, 20 bin 958 kişinin silahlı cinayete kurban gittiği kaydedilirken, 26 bin 328 kişinin ise silahla intihar ettiğine dikkat çekildi.

ABD'de silahla intihar vakalarında 2020'ye göre yüzde 8,3 artış görülürken, silahlı cinayet oranlarında ise yüzde 7,6 artış kayıtlara geçti.

Raporda, "Silah, bir kez daha, Kovid-19'u, trafik kazalarını ve kanseri geride bırakarak 2021'de de çocuklar ve gençler arasında en büyük ölüm sebebi oldu." ifadesi yer aldı.

Ayrıca, raporda, siyahilerin diğer gruplara göre, 14 kat daha fazla silahlı şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı.

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