Genelkurmay Başkanı Halevi, İsrail ordusuna hitaben bir mesaj yayımladı.

İsrail toplumunun karmaşık bir dönemden geçtiğini vurgulayan Halevi, "Her yönüyle olup bitenlerden endişe duymamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Sorumluluk alma zamanının geldiğini aktaran Halevi, şöyle devam etti:

"Savaşlar ve acılar yaşadık, düşmanlarımıza karşı azimli şekilde mücadele verdik. Bu, daha önce yaşadıklarımızın hepsinden farklı bir dönem. Daha önce dış tehditler ile iç fırtınanın birleştiği bugünler gibisini görmedik."

Netanyahu'nun Savunma Bakanı'nı görevden alması ve protestolar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısı yapan, kendi partisi Likud’dan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı dün görevden almıştı.

Netanyahu’nun Gallant'ı görevden alarak yargı düzenlemesi konusunda geri adım atmayacağı mesajını vermesi, yüz binlerce İsrailliyi sokaklara döktü ve ülkedeki siyasi krizi derinleştirdi.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı "yargı reformu"

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

Ülke genelinde 13 haftadır on binlerce İsrailli hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştiriyor.