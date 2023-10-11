İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Şimdi tam taarruza geçiyoruz." ifadelerini kullandı, Gazze'nin "asla eskisi gibi olmayacağını" savundu.

Filistin: İsrail Gazze'de fosfor bombası kullandı

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı bilgisi verildi.

[Fotoğraf: AA]

Gazze'deki yıkıma ekipler yetersiz kaldı

İsrail savaş uçakları gece boyunca Gazze'yi bombaladı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrine düzenlenen hava saldırısı sonucu bölgedeki çok sayıda bina yıkıldı.

Şehrin batısındaki Mecmai Ensar bölgesinde ise yoğun dumanlar yükseldi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail bombardımanı sonucu yıkılan evlerin çokluğundan dolayı ekiplerinin yetersiz kaldığını duyurdu.

Hava saldırılarına maruz kalan bölge sakinleri şehir merkezine sığındı.

Filistinliler okullara sığındı

137 binden fazla Filistinli Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler okullarına sığındı.

Birleşmiş Milletler ise, İsrail'in, Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na ait bir okulu "doğrudan" hedef aldığını duyurdu.

İsrail donanmasına ait hücum botları yerleşim yerlerini hedef alıyor. Gazze sınırında ise askeri yığınak dikkat çekiyor.

Gazze için "güvenli koridor" çağrısı

Hava saldırıları sonucu hayalet şehre dönüşen Gazze'de elektrik ve su kesildi, gıda akışı durduruldu.

[Fotoğraf: AA]

Filistin, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım girişi için "güvenli koridor" açılması çağrısında bulundu. Yaşanan İnsani krize dikkat çekti.

Hamas: Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi mümkün değil

Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, savaş şartlarından dolayı ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

Nassar, "Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir. Eli kanlı ve gerçek suçlular, gerçekleri çarpıtan işgalcilerdir. Direniş güçleri, esirlere tüm insani şekliyle muamele ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarında 260'ı çocuk, 900 kişi yaşamını yitirdi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye su verilmiyor, hani insan hakları?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Bakın şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde siz suyu kesemezsiniz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde elektriği kesemezsiniz. Şu anda düşünebiliyor musunuz, Gazze'de acaba hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef. Ama acımasızca ibadethaneler, hastaneler, hepsi vuruluyor. Bunlar yapılırken kimse bir şey söylemiyor." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'da durum ne?

İşgal altındaki Batı Şeria'da da tansiyon yüksek.

İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Tubas bölgesinde silahlı çatışma yaşandı.

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.