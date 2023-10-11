Parçalı Bulutlu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.10.2023 05:12

Afganistan'da art arda 6,3 ve 5 büyüklüğünde iki yeni deprem

Afganistan'ın Herat vilayeti, geçen cumartesi günü yaşanan şiddetli depremlerin ardından 6,3 ve 5 büyüklüğündeki depremlerle yeniden sarsıldı.

Afganistan'da art arda 6,3 ve 5 büyüklüğünde iki yeni deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, yerel saatle 05.11'de merkez üssü Herat'ın 28 kilometre kuzey ve kuzeybatısı arasında olan 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu depremden 11 dakika sonra yine aynı bölgede 5 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı yaşandı.

Her iki depremin de 10 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

Depremlerin ardından Heratlılar panik halinde sokaklara akın ederken şehirde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

2 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler yaşanmıştı.

İlki 6,3 büyüklüğünde olan depremleri kısa süre içerisinde 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde depremler takip etmişti.

Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi
Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Taliban geçici hükümeti depremde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin yaralandığını açıklamıştı.

Söz konusu depremlerin ardından bölgede halen artçı depremler yaşanıyor. Bölge halkı artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremiyor.

Afganistan'a ilk uluslararası yardım Türkiye'den gitti
Afganistan'a ilk uluslararası yardım Türkiye'den gitti

ETİKETLER
Afganistan Deprem
Sıradaki Haber
Şili'de 5,9 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:00
Brezilya ve Arjantin, vatandaşlarının tahliyesi için İsrail'e uçak gönderecek
05:13
Türkiye'den Güney Sudan'a destek
04:22
Şili'de 5,9 büyüklüğünde deprem
03:24
Nijerya'da çete üyelerinin rehin aldığı 29 kişi kurtarıldı
02:42
İsrailli polisler yanlışlıkla kendi arkadaşlarını vurdu
02:22
Londra Luton Havalimanı'nda yangın: Uçuşlar askıya alındı
İstanbul'da akşam
İstanbul'da akşam
FOTO FOKUS
TRT Haber Aşkelon'da
TRT Haber Aşkelon'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ