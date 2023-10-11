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Dünya
AA 11.10.2023 05:43

Hamas: Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir

Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, savaş şartlarından dolayı ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

Hamas: Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir

Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalına konuşan Nassar, Hamas Hareketi'nin İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı saldırısına ilişkin açıklamalar yaptı.

Nassar esirlere ilişkin öldürüldüğü ya da işkence yapıldığı iddialarını yalanlayarak şunları söyledi:

"Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir. Eli kanlı ve gerçek suçlular, gerçekleri çarpıtan işgalcilerdir. Direniş güçleri, esirlere tüm insani şekliyle muamele ediyor."

"Dünya bize karşı adil davranmıyor"

Arap liderlere değil, Arap halklarına dayandıklarını dile getiren Nassar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşgal güçlerinin, toprağın sahipleri olan Filistinlilerden korktukları için Gazze'ye kara harekatına kalkışacağını beklemiyorum. Aksa Tufanı operasyonunu yapmaktan dolayı pişman olmadık. Hedefimiz, toprağımızı kurtarmak, bedelinin pahalı olduğunu biliyoruz. Güç dengesinin bizim lehimize olmadığının farkındayız. Dünya bize karşı adil davranmıyor. Ancak halkımız direnişin, denklemi değiştirme gücüne güveniyor."

Gazze çevresinde ve İsrail içlerindeki duruma ilişkin Nassar, "İşgal güçlerinin engel olmak için büyük uğraşısına rağmen, Gazze çevresinde çatışmalar sürüyor, direnişin sızma operasyonları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Nassar sözlerini "Destekçileri az olsa da direniş, yolunda yürümeye devam edecektir, Allah'tan zafer ümit ediyoruz, İslam ümmetinin onurlu insanlarının desteğini bekliyoruz" şeklinde tamamladı.

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