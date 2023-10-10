Afganistan'a ilk uluslararası yardım Türkiye'den gitti

Afganistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Deprem ve artçılar bölgede yıkıma yol açtı. Türkiye, bölgeye yardım elini uzatan ilk ülke oldu.

Bölgeye yardım elini ilk uzatan Türkiye oldu

Cumartesi günü Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen 6,3 ve 5,5 büyüklüğündeki depremler sonrası Türkiye'nin yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Memiş, şunları paylaştı:

"AFAD'ın koordinesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine, Sayın İçişleri Bakanımızın takibiyle Milli Savunma Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımızla beraber operasyonumuzu yaptık. İlk uçak kalktı. İnşallah ikinci uçak kalkacak. Oraya inen ilk uluslararası yardım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönlendirdiği ve gönderdiği yardım oldu. A400 uçağında, AFAD'daki tecrübeli bir daire başkanını, 20 personelle beraber bir kurtarma aracını, 200 çadırı, 500 battaniyeyi, Sağlık Bakanlığının bize vermiş olduğu tıbbi malzemeleri, şu anda Herat şehrine ulaştırdık. Oradaki Sayın Büyükelçiyle birlikte, onlardan aldığımız bilgiyle hareket ediyoruz."

'Türkiye bütün imkanlarıyla oradaki yaraları sarmaya çalışıyor'

Memiş, Türkiye'nin organizasyon kabiliyetinin artık çok yükseldiğini vurgulayarak, "Hem 81 vilayette hem de dünyanın herhangi bir yerinde, nerede afet varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bütün imkanlarıyla orada oluyor ve oradaki yaraları sarmaya başlıyoruz" sözlerini sarf etti.

AFAD Başkanı Memiş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra olduğu gibi, Türkiye'nin, dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen afetlere de aynı şekilde müdahalede bulunduğuna ve iyileştirme faaliyetlerine devam ettiğine dikkati çekti.