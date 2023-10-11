Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.10.2023 03:01

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü: Enkazın çokluğundan dolayı ekiplerimiz yetersiz kalıyor

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail bombardımanı sonucunda yıkılan evlerin çokluğundan dolayı ekiplerinin yetersiz kaldığını duyurdu.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü: Enkazın çokluğundan dolayı ekiplerimiz yetersiz kalıyor

Gazze'de birçok bölgede yoğun hava saldırıları sebebiyle çok sayıda kişi hala enkaz altında.

Yoğun bombardıman ve yıkılan evlerin çokluğundan dolayı sivil savunma ekiplerinin yetersiz kaldığı ve ellerinde yeterli ekipmanın olmadığı ifade edilen açıklamada, yıkılan evlerin enkazına acil müdahale edilemediği için ölü sayısının artma ihtimali olduğuna dikkat çekildi.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e Aksa Tufanı saldırısının başladığı 7 Ekim'den bu yana, kentin tüm noktaları İsrail savaş uçakları tarafından yoğun bir şekilde bombalanmaya devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 900 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 900 kişi hayatını kaybetti

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yasa dışı yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Abluka altındaki şehir: Gazze
Abluka altındaki şehir: Gazze

Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Nijerya'da çete üyelerinin rehin aldığı 29 kişi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:25
İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana 169 askerinin öldüğünü açıkladı
07:07
Kayseri'de fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı
06:44
Emeklilere 5 bin liralık destek ödemesi bugün Meclis'e sunulacak
07:15
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor
06:16
Şanlıurfa'da iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
06:00
Brezilya ve Arjantin, vatandaşlarının tahliyesi için İsrail'e uçak gönderecek
Gazze'deki yıkım uydu fotoğraflarında
Gazze'deki yıkım uydu fotoğraflarında
FOTO FOKUS
TRT Haber Aşkelon'da
TRT Haber Aşkelon'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ