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Dünya
AA 11.10.2023 03:27

Nijerya'da çete üyelerinin rehin aldığı 29 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 29 kişi düzenlenen operasyonlarla kurtarıldı. Operasyonlarda 67 çete üyesi de etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da çete üyelerinin rehin aldığı 29 kişi kurtarıldı

Bauchi Eyaleti Valisi Bala Mohammed, ordu, polis ve yerel güvenlik güçlerinin işbirliğinde Bauchi eyaletinin farklı bölgelerinde ortak operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Mohammed, operasyonlarda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 29 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Operasyonlarda 67 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Mohammed, çeşitli silahlar ve mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

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