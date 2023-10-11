DSÖ, İsrail ve Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların sona ermesi çağrısını yineledi

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki çatışmaların dördüncü gününde sağlık ve insani yardıma erişim çağrısında bulunuyor.

Açıklamada, DSÖ'nün, hem İsrail'deki hem de işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık görevlilerine yardım teklifinde bulunduğu kaydedildi.

'Sağlık malzemeleri ve yakıt hızlı bir şekilde Gazze'ye ulaştırılmalı'

İsrail ve Gazze Şeridi'nde tarifsiz acılara neden olan çatışmaların sona ermesi çağrısı yinelenen açıklamada, "Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de uyguladığı korkunç şiddet eylemleri ve İsrail'in Gazze'de günlerce süren bombardımanı sonrasında 1000'den fazla kişi öldü ve çok daha fazlası da yaralandı. Bu kadar çok ailenin acısı dayanılmaz olmalı" ifadeleri yer aldı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, 9 Ekim'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldiği hatırlatılan açıklamada, "Sisi, DSÖ'nün sağlık ve diğer insani yardım malzemelerinin Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılmasını kolaylaştırma yönündeki talebini kabul etti. Bu tür ulaşım koridorlarının korunması gerekir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastaneler yedek jeneratörlerle çalıştığı ve yakıtın birkaç gün içerisinde bitmesi beklendiği, gerilim öncesinde DSÖ'nün konumlandırdığı sağlık malzemeleri tükendiği kaydedildi.

Hayat kurtaran sağlık müdahalesinin yeni sağlık malzemelerinin ve yakıtın mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde sağlık tesislerine ulaştırılmasına bağlı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, DSÖ'nün, talebi karşılamak ve tıbbi malzemelerin tedariği için ivedilikle çalıştığı ifade edildi.

DSÖ'nün, Hamas tarafından İsrail'de ele geçirilen ve aralarında yaşlı sivillerin de bulunduğu rehinelerin sağlık ile refahından ciddi olarak endişe duyduğu kaydedilen açıklamada, "Rehinelerin sağlık ve tıbbi ihtiyaçlarının derhal karşılanması gerekiyor ve onların güvenli bir şekilde serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.