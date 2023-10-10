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Dünya
AA 10.10.2023 20:17

WFP'den Gazze ve Batı Şeria'da 800 bini aşkın kişi için acil yardım operasyonu

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Gazze ve Batı Şeria'da zor koşullarla karşı karşıya olan ve gıda, su ile diğer temel ihtiyaç malzemelerine erişimi olmayan 800 binden fazla kişiye gıda tedariki için acil yardım operasyonu başlattığını duyurdu.

WFP'den Gazze ve Batı Şeria'da 800 bini aşkın kişi için acil yardım operasyonu
[Fotograf: AA]

Merkezi Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) yapılan yazılı açıklamada, "BM Dünya Gıda Programı, Gazze ve Batı Şeria’da zor koşullarla karşı karşıya olan, gıda, su ve temel ihtiyaç malzemelerine erişimi olmayan 800 binden fazla kişiye kritik gıda yardımı sağlamak için bir acil operasyon başlattı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, WFP'nin insani yardımların Gazze'ye girişini sağlamak için insani koridorların kurulması ve WFP personeli ile temel ihtiyaç malzemelerinin güvenli ve herhangi bir engel olmadan geçişi için çağrı yaptığı belirtildi.

İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı
İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı

Açıklamada, "WFP, ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için acil, finansmana ve erişime gereksinim duyuyor. Bu kritik durumu yönetebilmek için gelecek 4 hafta içinde toplam 17,3 milyon ABD dolarına ihtiyaç var." ifadesi de yer aldı.

WFP'nin ayrıca, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ile beraber pazartesi günü 73 bin kişiye hazır gıda dağıttığı, yine Gazze'de ve Batı Şeria’da 164 bin kişiye nakdi yardım yapmaya başlayacağı da belirtildi.

Bu arada WFP'nin, stokların tükenmesi nedeniyle yerel dükkanlarda gıda ürünleri bulunup bulunmadığı konusunda da endişe duyduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Batı Şeria ile Gazze arasındaki tüm sınırlar ve kontrol noktalarının kapalı olması, ihtiyaç duyulan yardımın girişini engelleyerek krizi daha da kötüleştiriyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

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