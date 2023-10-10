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Dünya
AA 10.10.2023 19:41

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 15 yeni üyesi seçildi

İnsan hakları konularının görüşüldüğü temel Birleşmiş Milletler (BM) organı olan Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi'nin 3 yıl görev yapacak 15 yeni üyesi belirlendi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 15 yeni üyesi seçildi
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 15 yeni üyesi seçildi.

Üyeler, New York'taki 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda düzenlenen gizli oylamayla belirlendi.

Üyeler, bölge kategorilerine göre seçildi.

En az 97 oy alan ülkeler, İnsan Hakları Konseyi'nde yer almaya hak kazandı. Buna göre, Arnavutluk, Brezilya, Bulgaristan, Burundi, Çin, Fildişi Sahili, Dominik Cumhuriyeti, Küba, Fransa, Gana, Endonezya, Japonya, Kuveyt, Malavi ve Hollanda Konsey'de 3 yıl görev yapacak.

Seçilen yeni ülkeler, 1 Ocak 2024 itibarıyla göreve başlayacak.

Rusya seçilmedi

Doğu Avrupa grubundan Arnavutluk ve Bulgaristan'la birlikte aday olan Rusya ise yeterli oy alamadı.

Bulgaristan 160, Arnavutluk 123 oy alırken, Rusya oyların sadece 83'ünü alabildi. Rusya'nın, İnsan Hakları Konseyi üyeliği Ukrayna savaşının ardından Nisan 2022'de askıya alınmıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi

BM İnsan Hakları Konseyi 2006'da kuruldu. BM üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine, BM Genel Kurulunca 3 yıllığına seçiliyor. Türkiye'nin ise Konseyde "gözlemci ülke" statüsü bulunuyor.

İnsan hakları konularını görüşmek üzere mart, haziran ve eylülde yılda 3 kez toplanan Konseyin oturumları sırasında, karar tasarıları da görüşülüyor ve kabul ediliyor. Ancak BM İnsan Hakları Konseyinin kararları, "tavsiye" niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

47 üyesi bulunan Konsey, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi sebebiyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütlerince eleştiriliyor.

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