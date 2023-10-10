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Dünya
AA 10.10.2023 19:30

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'den 'Filistin'e acil yardım' talimatı

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Filistin'e 20 milyon dolar değerinde acil yardım talimatı verdi.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'den 'Filistin'e acil yardım' talimatı
[Fotograf: AA]

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Filistinlilerin zor bir süreçten geçtiğine dikkat çekildi.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'in Filistin halkına 20 milyon dolar acil yardım talimatı verdiği aktarılan haberde, söz konusu meblağın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) üzerinden Filistinlilere ulaştırılacağı belirtildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da Mısır'ın koordinasyonunda Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne acil insani yardım gönderilmesi talimatı vermişti.

İsrail Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı Refah'ı vurdu
İsrail Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı Refah'ı vurdu

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

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Filistin: İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı
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İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı
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Filistin: İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı
Filistin: İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı
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