Brezilya ve Arjantin, vatandaşlarının tahliyesi için İsrail'e uçak gönderecek

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Brezilyalıların tahliyesi için ilk uçağın Tel Aviv'e indiğini söyledi.

İsrail'e pazar gününe kadar 5 uçağın daha gönderileceğini belirten Lula da Silva, "Federal hükümet, bölgedeki barış süreci için mümkün olan her şeyi yapmaya çalışıyor. Talep eden tüm Brezilyalıların ülkelerine geri gelmesini sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero da İsrail'deki Arjantinlilerin ülkeye getirilmesi için Savunma Bakanı ve Arjantin Hava Yolları ile durumu ele aldıklarını söyledi.

Cafiero, turistik ve iş amaçlı birçok Arjantinlinin İsrail'de bulunduğunu kaydederek, bu kişilerin ülkeye geri dönüş işlemlerinin sağlanması için Tel Aviv Başkonsolosluğu ve büyükelçilik ile çalıştıklarını duyurdu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.