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Dünya
AA 17.07.2024 23:37

İsrail Gazze'nin kuzeybatısına saldırdı

İsrail'in Gazze'nin kuzeybatısında toplanan Filistinlileri hedef alan bombardımanında 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail Gazze'nin kuzeybatısına saldırdı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sivil Savunma Birliği, İsrail ordusunun Gazze kentinin Eş-Şati bölgesini hedef aldığını açıkladı.

Saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 794 Filistinli öldü, 89 bin 364 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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