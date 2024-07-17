ABD'de Trump'a suikast girişimini araştırmak için komisyon kuracak

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ülkeyi sarsan suikast girişimini araştırmak için hızlı davranacaklarını söyledi.

Haftaya mecliste çalışmalara başlayacaklarını belirten Johnson, “Hızlı hareket edeceğiz, komisyon kuracağım, bu şekilde yapmamızın nedeni, bu hassas saldırıyla ilgili incelemelerin daha hızlı gitmesi." dedi.

Johnson, söz konusu komisyonun mahkeme celbi yetkisi bulunacağına ve iki partiden de üyelerden oluşacağına işaret ederek, "Amerikan halkının hak ettiği cevapları alabilmesi ve bu konunun temeline hızlı bir şekilde inmek için Cumhuriyetçiler ve Demokratlardan oluşacak." diye konuştu.

Trump’a suikast girişiminin engellenmesindeki başarısızlık nedeniyle Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'ın da istifa etmesi gerektiğini belirten Johnson, bu başarısızlığın "bağışlanamaz" olduğunu söyledi.

Johnson, Cheatle'ın, saldırganın Trump’a nişan aldığı binanın çatısında neden ajanların bulunmadığına ilişkin açıklamalarının mazeret olarak kabul edilemeyeceğini belirtti.

"Sorumluluk en üstten başlar"

Öte yandan, CNN’e konuşan, suikast girişiminin gerçekleştiği alana bakan Butler Bölge Savcısı Ronald Goldinger, yerel kolluk kuvvetlerine seçim miting alanı dışında görev verilmediğini söyledi.

Goldinger, o gün 23 belediyeden gelen güvenlik ekiplerinin miting alanında olduğunu belirterek, "Bana söylendiği kadarıyla miting alanı dışında bizden görevlendirilen kimse yoktu. Ekibimiz bundan sorumlu değildi. Hiyerarşi Gizli Servis'in sorumluluğundaydı." şeklinde ifadeler kullandı.

Gizli Servis'in "her şeyin doğru yapıldığından emin olması gerektiğini" belirten Goldinger, "Yani parmaklarıyla başka insanları göstermek istiyorlar. Sorumluluk en üstten başlar." sözlerine yer verdi.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Trump, 14 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.