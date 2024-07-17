Parçalı Bulutlu 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.07.2024 20:31

BM'den İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesini hedef alan saldırısına tepki

BM, İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesini hedef alan saldırısına tepki göstererek, hastaneler ile sağlık tesislerinin hiçbir zaman çatışma alanı olmaması gerektiğini savundu.

BM'den İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesini hedef alan saldırısına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında "İsrail, Türk-Filistin Dostluk Hastanesini hedef aldı. Burası Gazze'de kanser hastalarına tedavi sağlayabilen tek merkezdi. Bunun ardından, İsrailli askerlerin hastanenin önünde poz verdiği görülüyor. İsrail askerleri ilk kez saldırdıkları ya da yıktıkları sivil altyapı önünde poz vermedi. Buna tepkiniz nedir?" sorusunu cevapladı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bu konuda açıklamasını benimsediklerini ve sağlık tesislerine yönelik saldırılara karşı çıktıklarına belirten Dujarric, "Hastaneler ve sağlık tesisleri hiçbir zaman çatışma alanı olmamalı." dedi.

İsrailli askerlerin çektiği fotoğrafı görmediğini kaydeden Dujarric, "Ancak bu tür tüm fotoğrafları şok edici buluyoruz" dedi.

İsrail yardımları engelliyor

Dujarric, Gazze'deki durum hakkında yaptığı bilgilendirmede ise İsrail ordusunun bugün Gazze Vadisi'nin kuzeyinden geçen tüm insani yardımları durdurduğunu bildirdi.

Bu nedenle insani yardıma muhtaç binlerce kişiye ulaşılamadığını dile getiren Dujarric, aynı zamanda Gazze Şehri'nden çok sayıda kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Dujarric, yerinden edilenlerin BM yetkililerine İsrail askerlerinin geçmeye çalışanları vurduğunu aktardığını kaydetti.

Lazzarini'ye yönelik sözlere tepki

İsrail Başbakanlık Sözcüsü'nün Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini hakkında "terör sempatizanı, yalancı ve Yahudi düşmanı" ifadelerinin sorulması üzerine Dujarric, bunların kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Dujarric, "Söz konusu ifadeler Lazzarini'yi de tehlikeye atıyor." uyarısında bulundu.

İsrail'in UNRWA çalışanlarının 7 Ekim saldırısına dahil olduğuna ilişkin "milyonlarca belgenin" iletildiği iddiası hakkında ise Dujarric, "Bize milyonlarca belge gelmedi. Sadece bazı isimlerin bulunduğu bir mektup geldi." dedi.

Dujarric, İsrail'in iddialarının farklı BM birimleri tarafından da araştırıldığını hatırlattı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Burkina Faso'daki FETÖ okulları Türkiye Maarif Vakfına devredildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:39
Türkiye ve Nijer arasında petrol ve doğal gaz alanında niyet beyanı
22:19
Bakan Fidan: Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalarımız yoğunlaşarak devam ediyor
22:14
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangını davasının ilk duruşması görüldü
22:06
90 Kıbrıs gazisi KKTC'ye uğurlandı
21:27
Tunceli'de feribot seferlerine rüzgar engeli
21:22
ABD'de Trump'a suikast girişimini araştırmak için komisyon kuracak
Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi
Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak caddeleri göle çevirdi
Ankara'da sağanak caddeleri göle çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ