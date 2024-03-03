Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.03.2024 19:42

İsrail Gazze’de yardım bekleyenlere saldırdı: Çok sayıda ölü var

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

İsrail Gazze’de yardım bekleyenlere saldırdı: Çok sayıda ölü var
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce aç insana karşı sistematik bir soykırım savaşı yürüttüğünü belirtti.

Kudra, İsrail güçlerinin, Gazze kentinin güneyindeki El-Kuveyti Kavşağında "korkunç bir katliam" işlediğini ve bu katliamda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu Gazze'de yardım bekleyenleri vurdu
İsrail ordusu Gazze'de yardım bekleyenleri vurdu

İsrail ordusunun bugün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta insani yardım aracını hedef alması sonucu 9 kişi öldürülmüş, onlarcası yaralanmıştı.

İsrail ordusu daha önce de 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.

İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İsrail Batı Şeria'da şubat ayında 51 yapıyı yıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan FIA Başkanı Ben Sulayem'i kabul etti
21:02
Isparta'da reklam panosuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
20:39
Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
19:25
İstanbul'da 19 aracın lastiklerini patlatan 3 kişi tutuklandı
19:17
Adana'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
18:50
İsrail Batı Şeria'da şubat ayında 51 yapıyı yıktı
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 kişi öldü
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 kişi öldü
FOTO FOKUS
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı, yollar göle döndü
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı, yollar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ