Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 03.03.2024 16:23

Haiti sokaklarında dehşet: Yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı

Bir emniyet kaynağına göre yüzlerce mahkum, cumartesi günü çıkan çatışmanın ardından Haiti'nin başkentindeki Port-au-Prince'teki Ulusal Cezaevi'nden kaçtı.

Haiti sokaklarında dehşet: Yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı
[Fotograf: Reuters]

Emniyet kaynaklarının bildirdiğine göre Haiti'de şiddet olayları tırmanırken başkent Port-au-Prince'teki Ulusal Cezaevi'nden 3 bine yakın mahkum firar etti.

Haiti'nin Polis Sendikalarından biri, başkentteki tüm memurların cezaevinin kontrolünü sürdürmek için verdiği mücadelede polise yardımcı olmak üzere arabalara ve silahlara erişim hakkı verilmesini talep etti.

Açıklamada saldırganlar başarılı olursa “işimiz biter” uyarısı verildi.

Haiti sokaklarında dehşet: Yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı



Açıklamaya göre, başkentte yaşayan herkes büyük tehlikede çünkü 3 bin ekstra "haydut " sokaklarda serbest şekilde geziyor.

Port-au-Prince'teki çok sayıda güvenlik kaynağı polis karakollarını, uluslararası havaalanını ve Ulusal Cezaevi'ni hedef alan şiddet olaylarında son yıllarda benzeri görülmemiş bir artışın yaşandığını söyledi.

Haiti sokaklarında dehşet: Yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı

 "Barbecue" olarak da bilinen Haitili çete lideri Jimmy Cherizier, Başbakan Ariel Henry'yi devirme çabalarına devam edeceğini belirtmişti.

Cherizier, “Haiti Ulusal Polisi ve ordusundan sorumluluğu üstlenip Ariel Henry'yi tutuklamasını istiyoruz. Bir kez daha söylüyorum, nüfus bizim düşmanımız değil; silahlı gruplar da sizin düşmanınız değil. Ariel Henry'yi ülkenin kurtuluşu için tutuklayın. Bu silahlarla ülkeyi özgürleştireceğiz ve bu silahlar ülkeyi değiştirecek” diye konuştu.

Haiti sokaklarında dehşet: Yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı



Haitili bir kolluk kuvveti kaynağı CNN'e yaptığı açıklamada, çetelerin Perşembe gününden bu yana şehirdeki çok sayıda polis karakoluna saldırdığını, en az dört kişinin öldüğünü ve bazı karakolların yakıldığını söyledi.

ETİKETLER
Haiti
Sıradaki Haber
Rusya: Almanya Rusya ile savaşa hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:55
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
17:47
Bakan Uraloğlu: TÜRKSAT 6A ile uzay ve uydu teknolojilerinde teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz
17:18
Çanakkale İyi Parti'de toplu istifa
16:54
Rize'de orman yangını
16:56
ABD'deki son seçim anketine göre Biden, Trump'tan 5 puan geride
16:52
Yeni haftada sıcaklık düşecek, yağış etkili olacak
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 kişi öldü
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 kişi öldü
FOTO FOKUS
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı, yollar göle döndü
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı, yollar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ