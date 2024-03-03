Haiti sokaklarında dehşet: Yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı

Emniyet kaynaklarının bildirdiğine göre Haiti'de şiddet olayları tırmanırken başkent Port-au-Prince'teki Ulusal Cezaevi'nden 3 bine yakın mahkum firar etti.
Haiti'nin Polis Sendikalarından biri, başkentteki tüm memurların cezaevinin kontrolünü sürdürmek için verdiği mücadelede polise yardımcı olmak üzere arabalara ve silahlara erişim hakkı verilmesini talep etti.
Açıklamada saldırganlar başarılı olursa “işimiz biter” uyarısı verildi.
"Barbecue" olarak da bilinen Haitili çete lideri Jimmy Cherizier, Başbakan Ariel Henry'yi devirme çabalarına devam edeceğini belirtmişti.
Cherizier, “Haiti Ulusal Polisi ve ordusundan sorumluluğu üstlenip Ariel Henry'yi tutuklamasını istiyoruz. Bir kez daha söylüyorum, nüfus bizim düşmanımız değil; silahlı gruplar da sizin düşmanınız değil. Ariel Henry'yi ülkenin kurtuluşu için tutuklayın. Bu silahlarla ülkeyi özgürleştireceğiz ve bu silahlar ülkeyi değiştirecek” diye konuştu.