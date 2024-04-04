Açık 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.04.2024 14:30

İsrail Gazze'de her saat 4 çocuğu öldürüyor

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında her saat yaklaşık 4 çocuk hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'de her saat 4 çocuğu öldürüyor
[Fotograf: AA]

Filistin yönetimine bağlı Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, "5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü" öncesinde Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin bir rapor yayımladı.

Rapora göre, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 14 bin 350 çocuk yaşamını yitirdi.

DSÖ: Gazze'de 27 çocuk yetersiz beslenmeden öldü
DSÖ: Gazze'de 27 çocuk yetersiz beslenmeden öldü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin yüzde 44'ü çocuk. Bu da İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde her saat yaklaşık 4 çocuğu öldürdüğü anlamına geliyor.

17 bin çocuk ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti

Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalan ve hâlen kayıp durumda olan 7 bin kadın ve çocuk bulunuyor. Bu da Gazze'deki toplam kayıp sayısının yüzde 70'ine tekabül ediyor.

Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 117'si çocuk 455'ten fazla Filistinliyi öldürdü, 724'ü çocuk 4 bin 700 Filistinliyi yaraladı.

Ayrıca Batı Şeria'da 2023'ün başından bu yana 710'u çocuk 1620 Filistinli zorla yerinden edildi, 500'ü 7 Ekim'den itibaren olmak üzere 1085 çocuk gözaltına alındı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 17 bin çocuk ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 bin 37 Filistinlinin öldüğü, 75 bin 668 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki yedek güç sistemlerinden biri devre dışı kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:52
Hindistan, yerli balistik füze testini başarıyla gerçekleştirdi
14:50
İsrail yayın organı: Gazze'deki yüz binlerce sivilin kaderi yapay zekanın elinde
14:47
AB Yüksek Temsilcisi, Rusya ile Kuzey Kore arasında askeri işbirliği olduğunu söyledi
14:43
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ihracatta ilk çeyrek rekoru değerlendirmesi
13:58
Borsa İstanbul'da işlemlerin takas tarihleri değişiyor
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Çocukların sokakta yaralı bulduğu kedi BİLSEM'in "Einstein"ı oldu
Çocukların sokakta yaralı bulduğu kedi BİLSEM'in "Einstein"ı oldu
FOTO FOKUS
Çocuklar el frenini indirdi, kayan araç refüje çarparak durabildi
Çocuklar el frenini indirdi, kayan araç refüje çarparak durabildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ