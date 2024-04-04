Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki yedek güç sistemlerinden biri devre dışı kaldı

Zaporijya Nükleer Santralinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yüksek voltajlı yedek güç sistemi bu sabah devre dışı kaldı.

Sistemin neden devre dışı kaldığına dair araştırmalar sürerken, santral ve civarındaki radyasyon seviyesinde değişim yaşanmadı.

Ukrayna'daki çatışma bölgesinde yer alan santralde bulunan nükleer reaktörler faaliyet göstermezken, santraldeki nükleer yakıtın soğutulması için dışarıdan temin edilen elektrik enerjisi kullanılıyor.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.