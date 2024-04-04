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Dünya
AA 04.04.2024 12:51

İsrail İran'ın saldırı tehdidine karşı GPS engellemelerini yoğunlaştırdı

İsrail, İran'ın olası saldırısına karşı ülke genelinde GPS uygulamaları üzerindeki engellemelerini yoğunlaştırdı.

İsrail İran'ın saldırı tehdidine karşı GPS engellemelerini yoğunlaştırdı
[Fotograf: Reuters]

Times of Israel'de yayınlanan haberde, başta Google olmak üzere farklı GPS uygulamalarına yönelik engellemelerin ilk defa ülkenin iç kesimlerinde de yaşanmaya başladığı, uygulamaları açanların lokasyonlarının Tel Aviv yerine Beyrut olarak görüldüğü ifade edildi.

Ülkenin iç kesimlerinde yaşanan söz konusu GPS engellemelerinin, İsrail ordusunun hava savunma sistemini güçlendirmesi ve yedek askerleri göreve çağırması sonrasında geldiğine dikkati çekildi.

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İsrail daha önce de Hizbullah'ın olası saldırısını önlemek için Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerinde GPS uygulamalarına yönelik engelleme getirmişti.

GPS engellemesinden Lübnan da etkileniyor

İsrail'in GPS'e yönelik müdahalesi özellikle Lübnan'ın güney bölgelerinde sıklıkla yaşanıyor.

Lübnan'ın güneyinde Google üzerinden GPS uygulamasını açan birçok kişi lokasyon olarak en az 150 kilometre mesafede yer alan Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda görülüyor.

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