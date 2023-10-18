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Dünya
TRT Haber 18.10.2023 04:06

İsrail Gazze'de hastaneyi bombaladı: En az 500 kişi hayatını kaybetti

İsrail saldırısında, Gazze’deki El Ehli Baptist Hastanesi’nde 500 kişi öldü. Hastanede yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilenler de kalıyordu. Filistin Yönetimi 3 gün yas ilan etti. BMGK saldırıyı görüşmek üzere bugün acil toplanacak.

İsrail'in hava saldırısında vurduğu Gazze’deki El Ehli Baptist Hastanesinde yaralı ve hastaların yanı sıra kalmakta olan binlerce yerinden edilmiş insandan en az 500'ünün öldüğü binlere varan yaralı olduğu açıklandı.

İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü
İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'deki saldırısına ilişkin "İsrail yönetimi tüm kırmızı çizgileri aştı. İsrail, akıttığı kandan sorumlu tutulmalı, cezalandırılmalı" dedi.

Filistin halkına seslenen Abbas, "İsrail'in, sizleri topraklarınızdan çıkarma planı geçmeyecek. Halkımız eğilmeyecek ve teslim olmayacaktır" diye konuştu.

Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi
Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi

Üç gün yas

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in Gazze’deki "El Ehli Baptist" Hastanesine düzenlediği saldırıdaki kayıplar dolayısıyla 3 gün yas ilan etti.

Gazze'de doktorların feryadı: Bu katliam, bu tam anlamıyla bir soykırım
Gazze'de doktorların feryadı: Bu katliam, bu tam anlamıyla bir soykırım

Gazze'deki El Ahli Baptist Hastanesi'ne İsrail'in gerçekleştirdiği kan donduran saldırı sonrası doktorların feryadı kameraya yansıdı. Doktorlar, sığınacak yer arayan, yaralı, masum sivillerin bu saldırının hedefi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

BMGK acil toplanacak
BMGK acil toplanacak

BMGK acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı görüşmek için acil toplanacak.

İsrail'in saldırıları protesto edildi
İsrail'in saldırıları protesto edildi

Gazze'deki hastane saldırısına birçok ülke ve uluslararası kuruluştan tepki geldi
Gazze'deki hastane saldırısına birçok ülke ve uluslararası kuruluştan tepki geldi

İsrail'in saldırıları protesto edildi

İsrail'in saldırıları sonrası tepkiler gecikmedi. On binlerce kişi sokaklara inerek İsrail'in saldırılarını protesto etti. Birçok ülke ve uluslararası kuruluştan tepki geldi.

İsrailli Bakan: Gazze’ye insani yardım değil, patlayıcı girecek
İsrailli Bakan: Gazze’ye insani yardım değil, patlayıcı girecek

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den tepki çeken bir paylaşım geldi. İsrailli Bakan, "Gazze’ye insani yardım değil, patlayıcı girecek" dedi.

Ben-Gvir, "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır" ifadelerine kullandı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze İsrail Mahmud Abbas
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