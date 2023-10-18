İsrail Gazze'de hastaneyi bombaladı: En az 500 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in hava saldırısında vurduğu Gazze’deki El Ehli Baptist Hastanesinde yaralı ve hastaların yanı sıra kalmakta olan binlerce yerinden edilmiş insandan en az 500'ünün öldüğü binlere varan yaralı olduğu açıklandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'deki saldırısına ilişkin "İsrail yönetimi tüm kırmızı çizgileri aştı. İsrail, akıttığı kandan sorumlu tutulmalı, cezalandırılmalı" dedi.

Filistin halkına seslenen Abbas, "İsrail'in, sizleri topraklarınızdan çıkarma planı geçmeyecek. Halkımız eğilmeyecek ve teslim olmayacaktır" diye konuştu.

Üç gün yas

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in Gazze’deki "El Ehli Baptist" Hastanesine düzenlediği saldırıdaki kayıplar dolayısıyla 3 gün yas ilan etti.

Gazze'deki El Ahli Baptist Hastanesi'ne İsrail'in gerçekleştirdiği kan donduran saldırı sonrası doktorların feryadı kameraya yansıdı. Doktorlar, sığınacak yer arayan, yaralı, masum sivillerin bu saldırının hedefi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

BMGK acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı görüşmek için acil toplanacak.

İsrail'in saldırıları protesto edildi

İsrail'in saldırıları sonrası tepkiler gecikmedi. On binlerce kişi sokaklara inerek İsrail'in saldırılarını protesto etti. Birçok ülke ve uluslararası kuruluştan tepki geldi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den tepki çeken bir paylaşım geldi. İsrailli Bakan, "Gazze’ye insani yardım değil, patlayıcı girecek" dedi.

Ben-Gvir, "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır" ifadelerine kullandı.