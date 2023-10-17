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Dünya
AA 17.10.2023 21:56

İsrailli Bakan: Gazze’ye insani yardım değil, patlayıcı girecek

Gazze'deki hastane saldırısı sonrası tüm dünya İsrail'den açıklama beklerken, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den tepki çeken bir paylaşım geldi. İsrailli Bakan, "Gazze’ye insani yardım değil, patlayıcı girecek" dedi.

İsrailli Bakan: Gazze’ye insani yardım değil, patlayıcı girecek
[Fotograf: İHA]

Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanması sonucu 500 kişinin öldüğü saldırıdan sonra, sosyal medyada tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü
İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü

X sosyal meyda platformundan yaptığı paylaşımda Ben-Gvir, "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır" ifadelerine kullandı.

İsrailli Bakan: Gazze’ye insani yardım değil, patlayıcı girecek

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.

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