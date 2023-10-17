Mısır'dan İsrail'e "toplu cezalandırma politikalarına" derhal son verme çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mısır Arap Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalayarak yüzlerce masumun hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadı” ifadelerine yer verildi.

“Sivil tesislerin kasıtlı olarak bombalanmasının uluslararası ve insani hukukun ciddi bir ihlali olduğu” vurgulanan açıklamada, İsrail'e “Gazze Şeridi’ndeki halka yönelik toplu cezalandırma politikalarına derhal son verme” çağrısı yapıldı.

Açıklamada, başta büyük ve nüfuz sahibi ülkeler olmak üzere, tüm ülkelerden bu ihlalleri durdurmak için harekete geçmesi ve bunları açıkça kınaması istendi.

Açıklamada ayrıca, İsrail’e “İnsani yardımları Gazze’ye ulaştırılabilmesi için Refah Sınır Kapısı’nın çevresini vurmaya son vermesi” çağrısında bulunuldu.

