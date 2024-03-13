İsrail Gazze'de BM'ye ait yardım dağıtım merkezini vurdu, 5 Filistinliyi öldürdü

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir yardım dağıtım merkezini hedef aldı.

İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre 5 Filistinli hayatını kaybetti, bir çocuk da yaralandı.

Sağlık kaynakları, bazı yaralıların durumunun son derece kritik olduğunu ve Refah'taki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirtti.

İsrail ordusu Gazze kentinde bir evi vurdu: 5 kişi öldü

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir evi vurduğu, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 5 Filistinlinin öldüğü ve yaralananlar olduğu duyuruldu.

Görgü tanıkları, yaralıların tedavi edilmek üzere Şifa Hastanesi'ne götürüldüğünü aktardı.

İsrail ordusunun 159 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de öldürülen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğunu açıklamış, "Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş." demişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 272 Filistinli öldürüldü, 73 bin 24 kişi yaralandı.