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Dünya
AA 19.10.2023 03:51

İsrail Gazze'de bir okulu vurdu

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu açıklandı.

İsrail Gazze'de bir okulu vurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait okullardan birini vurdu.

Evlerini terk etmek zorunda kalanların sığındığı UNRWA okuluna yönelik saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu.

Yine İsrail savaş uçakları, Han Yunus'taki Havuz bölgesinde evlerini terk edenlerin sığındığı Ahmed Abdulaziz Okulu yakınındaki bir evi de hedef aldı. Hava saldırıları sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi.

WAFA'nın bir başka haberinde ise Han Yunus'un güneyinde bulunan el-Bekri ailesinin evinin hedef alındığı İsrail hava saldırısı sonucu, aralarında 7'si çocuk olmak üzere en az 9 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ağır bombardıman sonucu yıkılan evin enkazında henüz insanların bulunduğu ifade edildi.

İsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor
İsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bakanlığın resmi Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, Han Yunus ve Mısır sınırına yakın Rafah bölgesine yönelik düzenlenen İsrail hava saldırılarında, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan ölenlerin olduğunu kaydetti. Kudra, can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi vermedi.

Rafah'taki saldırının düzenlendiği bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı iki evde 20 kişi can verdi.

Yine Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik İsrail hava saldırısında küçük bir bebeğin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin Cibalya bölgesin vurduğu evde 13 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ayrıca, kentin güneybatısında Tel el-Heva Mahallesi'ndeki sivillerin ikamet ettiği binalara düzenlenen İsrail saldırıları nedeniyle ölen ve yaralananların enkazdan çıkarılmaya çalışıldığı vurgulandı.

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