İsrail devlet televizyonu: Gazze'ye girmek için hazırlıklar tamamlandı

İsrail Gazze'ye kara saldırısına hazırlanıyor. Başbakan Benyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla İsrail'de savaş kabinesi toplandı.

Devlet televizyonu toplantının ayrıntılarını paylaştı. İsrail ordusunun Gazze'ye kara saldırısı yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Kara saldırısının savaşın ikinci aşaması olacağı kaydedildi.

ABD'den İsrail'e destek

İsrail Kanal 12 televizyonunda da, Savaş Kabinesi'nin Biden'a "Gazze'ye kara saldırısından kaçış yok" dediği aktarıldı.

Biden'ın ise. ABD'nin kara saldırısına destek olacağı sözü verdiği belirtildi.

İsrail abluka altındaki Gazze'ye 7 Ekim'de saldırı başlatmıştı.

Saldırılardan 4 gün sonra da "Acil Durum Hükümeti" ve buna bağlı bir Savaş Kabinesi kurulması kararı alınmıştı.