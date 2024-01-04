Çok Bulutlu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.01.2024 14:44

İsrail Gazze'de 51 kadını alıkoydu

İsrail makamlarının Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 51 Filistinli kadının İsrail'in kuzeyindeki Damon Hapishanesinde tutulduğu belirtildi.

İsrail Gazze'de 51 kadını alıkoydu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Gazze'de alıkonulan 51 Filistinli kadının İsrail'in Damon Hapishanesi'nde tutulduğu belirtilerek, Gazze'de alıkonulan Filistinli kadınların sayısının çok daha fazla olduğu ancak net verilerin Damon Hapishanesi'ndekiler olduğu kaydedildi.

Alıkonulan Filistinli kadınlarla ilgili bilginin sadece isimleri ya da serbest bırakılanların ifadelerine göre alıkonulduğu sürede eziyete ve aşağılanmaya maruz kaldıkları, trajik koşullarda tutulduklarıyla sınırlı olduğu ifade edildi.

İsrail'in soykırım duruşması internetten canlı olarak yayınlanacak
İsrail'in soykırım duruşması internetten canlı olarak yayınlanacak

İsrail'in "zorla kaybetme" suçunu işlemeye devam ettiği, insan hakları kurumlarına bağlı hukuk ekiplerinin alıkonulanları ziyaret etmesini ve durumlarını öğrenmesini engellediği aktarılan açıklamada, Gazze'de alıkonan tüm Filistinliler gibi Filistinli kadınların sayısı, tutuldukları yer, sağlık durumları gibi bilgilere doğru şekilde ulaşılamadığına dikkati çekildi.

Gazze'de hükümetin medya ofisi yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 40'ı sağlık personeli ve 8'i gazeteci olmak üzere 2 bin 600'den fazla Filistinliyi alıkoyduğunu duyurmuştu.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:30
İsrail Maliye Bakanı, Filistin'e ait vergi gelirlerinin devredilmeyeceği açıklamasını yineledi
16:23
Rize'de heyelan: Yol kaya parçalarıyla kaplandı
16:20
İsrail Gazze'de 22 bin 438 kişiyi katletti
16:09
Yunan basını HÜRKUŞ C'yi mercek altına aldı
16:00
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 63 gözaltı
15:48
164 ülkeye ihracat yapan Sakarya'dan rekor
UNRWA tarafından Gazzelilere un dağıtıldı
UNRWA tarafından Gazzelilere un dağıtıldı
FOTO FOKUS
Aniden geri gelen sürücü az kalsın motosikletliyi eziyordu
Aniden geri gelen sürücü az kalsın motosikletliyi eziyordu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ