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Dünya
DHA 04.01.2024 11:55

İsrail'in soykırım duruşması internetten canlı olarak yayınlanacak

Güney Afrika’nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı "soykırım" davasında yer alan İsrail'e karşı 'geçici önlemler alınması' konusu, 11-12 Ocak tarihlerinde halka açık ve web üzerinden canlı yayın duruşmalarında görüşülecek.

İsrail'in soykırım duruşması internetten canlı olarak yayınlanacak
[Fotograf: DHA]

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) dün yaptığı açıklamada “Uluslararası Adalet Divanı, 11 Ocak 2024 Perşembe ve 12 Ocak 2024 Cuma günü, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı 29 Aralık 2023'te yaptığı başvuruda, Mahkemenin merkezi olan Lahey'deki Barış Sarayı'nda halka açık duruşmalar yapacak” denildi.

UAD açıklamasında `Duruşmalar, Güney Afrika Başvurusunda yer alan geçici tedbirlerin belirtilmesine yönelik Talebe ayrılacaktır` ifadelerini kullandı.

İsrail ikinci gün sözlü savunma yapacak

Duruşmaların ilk gününde Güney Afrika’nın sözlü olarak İsrail'e karşı 'geçici önlemler alınmasını' sunması beklenirken İsrail, ikinci günde yine sözlü olarak savunmasını yapacak.

Güney Afrika İsrail'e 'soykırım davası açtı
Güney Afrika İsrail'e 'soykırım davası açtı

UAD ayrıca duruşmaların Birleşmiş Milletler’in internet üzerinden yayın yaptığı UN Web TV ile mahkemenin kendi internet sitesinden İngilizce ve Fransızca olarak yayınlanacağını ifade etti.

Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine yaptığı başvurudan memnun
Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine yaptığı başvurudan memnun

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Clayson Monyela, Güney Afrika’nın başvurusunun Malezya, Türkiye ve 57 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından desteklendiğini belirtti.

İİT'den, Güney Afrika'nın İsrail hakkında açtığı soykırım davasına destek
İİT'den, Güney Afrika'nın İsrail hakkında açtığı soykırım davasına destek

Güney Afrika’nın 29 Aralık'ta yaptığı 84 sayfalık başvurusunda “İsrail'in Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği iddiaları” yer almıştı.

Güney Afrika ayrıca “Filistin halkının Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki haklarına daha fazla, ciddi ve telafisi mümkün olmayan zarar gelmesini önlemek ile İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki soykırım yapmama, soykırımı önleme ve cezalandırma yükümlülüklerine uymasını sağlamak amacıyla "geçici tedbirler almasını" talep etmişti.   

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100'ü çocuk, 6 bin 500'ü kadın olmak üzere 22 bin 313 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 325 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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