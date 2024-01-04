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Dünya
AA 04.01.2024 11:37

İsrail, bir kez daha Filistin Kızılayının Han Yunus'taki merkezini vurdu

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki merkezini vurduğunu, saldırıda 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail, bir kez daha Filistin Kızılayının Han Yunus'taki merkezini vurdu
[Fotograf: AA]

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus'taki merkezlerinin 5. katını hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda yerinden edilmiş ve merkeze sığınan 7 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi. İsrail ordusunun topçu atışıyla mı yoksa hava saldırısıyla mı merkezi hedef aldığına ilişkin detay verilmedi.

Filistin Kızılayının paylaştığı videoda ise merkezden dumanlar yükseldiği görülüyor. Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezine yerlerinden edilmiş 14 bin Filistinlinin sığındığı belirtiliyor.

İsrail güçleri, 2 Ocak'ta yine Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini hedef almış, saldırıda 5 Filistinli ölmüş, 3 Filistinli de yaralanmıştı.

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