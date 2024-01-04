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Dünya
AA 04.01.2024 11:04

İran Cumhurbaşkanı: İsrail ve ABD işledikleri suçlar nedeniyle ağır bedel ödeyecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Gazze'ye yönelik saldırılardan dolayı İsrail ve ABD'ye tepki göstererek, "işledikleri suçların bedelini ağır ödeyeceklerini" ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı: İsrail ve ABD işledikleri suçlar nedeniyle ağır bedel ödeyecek
[Fotograf: İHA]

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Reisi, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla başkent Tahran'da düzenlenen anma töreninde konuştu.

Konuşmasında, Kirman'da dün gerçekleşen terör eylemini hatırlatan Reisi, şöyle devam etti:

"Bugün şehit Süleymani'nin nurani kabrine doğru ilerleyen insan seline karşı suçlu eyleminizle halkı korkutmayı istediniz. Gücünüzü direniş güçlerine yetiremediniz şimdi masum insanlara kullanıyorsunuz ancak bu suç için ağır bir bedel ödeyeceğinizi bilin."

Reisi, İsrail'in Gazze'de soykırıma varan saldırıları ve Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin her birinin büyük suçlar olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, "Filistin ve Gazze'de gerçekleşen tüm suçlarda doğrudan rolü olan Amerika'yı ve Siyonist rejimi (İsrail) uyarıyorum. Bu suçun ve işlediğiniz diğer suçların acı bir bedelini ödeyeceğinizden şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

İran'daki saldırılar

Kirman eyaletinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 2 patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda, 95 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

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