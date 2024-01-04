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Dünya
AA 04.01.2024 10:43

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran’daki terör saldırısını kınadı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, İran lideri Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye gönderdiği mesajında, Kirman’daki terör saldırısının trajik sonuçları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran’daki terör saldırısını kınadı
[Fotograf: AFP]

Mezarlığı ziyaret eden sivillerin öldürülmesinin ağırlığı ve kabalığıyla sarsıldığını belirten Putin, "Terörün her biçimini ve tezahürünü şiddetle kınıyoruz. Bu kötülüğe karşı tavizsiz mücadeleye olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

İran'daki saldırılar

Kirman eyaletinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 2 patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda, 103 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

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