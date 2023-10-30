İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 Filistinliyi daha öldürdü

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kısmında yer alan Zevayide bölgesinde Filistinli bir ailenin evine düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'nin güneyine düzenlenen İsrail saldırısında, iki apartmanın yıkılığı ve enkaz altından çok sayıda ölü veya yaralı çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Cibalya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda da 3 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.