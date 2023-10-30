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Dünya
AA 30.10.2023 11:14

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının odağındaki mahalle: Beyt Hanun

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılar şiddetlenerek devam ediyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının odağındaki mahalle: Beyt Hanun

Hedef gözetmeksizin Gazze'nin her bölgesine bomba yağdıran İsrail ordusunun en fazla hedef aldığı yer kuzeydeki Beyt Hanun Mahallesi olarak öne çıkıyor.

İsrail ordusu, 24 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni bombalıyor.

Havadan, karadan ve denizden Gazze'yi vuran İsrail ordusunun saldırıları özellikle bölgenin kuzeyinde yoğunlaşıyor.

Gazze'nin kuzeyinde yer alan ve sınır bölgesinde bulunan Beyt Hanun Mahallesi, saldırıların odağında.

İsrail ordusunun yoğun hava saldırılarına maruz kalan Beyt Hanun, son günlerde de tank ve obüs atışlarıyla hedef alınıyor.

Beyt Hanun'un sınıra yakın kenar kısımlarında neredeyse vurulmayan bina yok.

Saldırılar nedeniyle binalarda oluşan ağır hasar İsrail'in Gazze sınırında yer alan Sderot kentinden bile net şekilde görülebiliyor.

Ağır yıkımın oluştuğu Beyt Hanun'un kenar kısımları harabeye dönmüş durumda.

İsrail ordusu, son günlerde Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarında daha çok iç kesimlere yoğunlaşmış durumda çünkü kenar kısımlarda neredeyse vurulmayan yerin kalmadığı görülüyor.

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