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Dünya
AA 28.12.2023 23:23

İsrail Filistinlilerin döviz bürolarını bastı, paraları çaldı

İsrail ordusu Batı Şeria'daki bazı döviz büroları ve şirketlere düzenledikleri baskınlarda 10 milyon şekele (yaklaşık 2 milyon 700 bin dolar) el koydu.

İsrail ordusu, polisi ve İç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) çok sayıda silahlı güç, Batı Şeria'daki bazı döviz büroları ve şirketlere düzenledikleri baskınlarda 10 milyon şekele (yaklaşık 2 milyon 700 bin dolar) el koydu.

Ordu, polis ve Şabak'tan yapılan ortak açıklamada, Batı Şeria'da dün gece yapılan geniş çaplı baskınlarda Hamas'a ait olduğu iddia edilen milyonlarca şekele el konulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ramallah, Cenin, El Halil, Tul Kerim ve Bire kentlerinde 21 şüphelinin gözaltına alındığı ve haklarında incelemenin devam etmesinden dolayı gözaltı sürelerinin uzatılacağı kaydedildi.

Gözaltına alınan söz konusu kişilerin döviz bürolarında çalışanlar olduğu ifade edildi.

Baskında paraların yanı sıra kasalar, belgeler, kayıt cihazları ve cep telefonlarının müsadere edildiği aktarıldı.

Açıklamada, el koyma işleminin Savunma Bakanlığından alınan talimat doğrultusunda gerçekleştirildiği savunuldu.

Filistin yönetimi ve mallarına el konulan döviz bürolarından henüz açıklama yapılmadı.

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