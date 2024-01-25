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Dünya
AA 25.01.2024 15:58

İsrail esir takasında serbest bıraktığı Filistinliyi yeniden gözaltına aldı

İsrail güçleri, Hamas ile varılan son esir takası kapsamında serbest bırakılan Filistinli genci işgal altındaki Batı Şeria'da yeniden gözaltına aldı.

İsrail esir takasında serbest bıraktığı Filistinliyi yeniden gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında yer alan Biyr el-Başa beldesine baskın düzenledi.

Beldedeki Filistinli Haşan ailesinin evini basan İsrail askerleri, 18 yaşındaki Filistinli Ahmed Velid Haşan'ı yeniden gözaltına aldı.

İsrail güçleri Cenin'e baskın düzenledi
İsrail güçleri Cenin'e baskın düzenledi

İsrail güçleri tarafından 10 Eylül 2022'de gözaltına alınan ve hakkında 3 yıl hapis cezası verilen Haşan, Kasım 2023'te İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında serbest bırakılmıştı.

Esir takası mutabakatının ihlali

Haşan'ın yeniden gözaltına alınmasının esir takası mutabakatının açık şekilde ihlali olduğunu belirten Filistinli Esirler Cemiyeti, "çok tehlikeli" olan bu adımla İsrail'in serbest bırakılanları yeniden gözaltına alma siyasetine döndüğüne dikkati çekti.

Açıklamada ayrıca yeniden gözaltı eyleminin ikinci kez yaşandığı; serbest bırakılanlar arasından yer alan 17 yaşındaki Yusuf el-Hatib'in de 24 Ocak'ta Eriha kentinde gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail güçleri Biyr el-Başa beldesine düzenlediği baskında Ahmed Velid Haşan'ın kardeşi 24 yaşındaki Muhammed Haşan'ı öldürmüştü.

Gazze'de 7 Ekim'de başlayan çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

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Filistin - İsrail Çatışması İsrail Batı Şeria
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