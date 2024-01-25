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Dünya
AA 25.01.2024 15:27

İsrail Genelkurmay Başkanı, Kamu Denetçisi'nin orduyu soruşturma planına karşı çıktı

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Kamu Denetçisi Matanyahu Englman'ın, ordunun uygulamalarına ilişkin soruşturma açma planına karşı çıktı.

İsrail Genelkurmay Başkanı, Kamu Denetçisi'nin orduyu soruşturma planına karşı çıktı
[Fotograf: Reuters]

Haaretz gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Halevi, Englman'a dün gönderdiği mektupta, Gazze'de savaş devam ederken İsrail ordusunun uygulamalarına ilişkin soruşturma açmanın, Gazze'de hedeflere ulaşmayı engelleyeceğini belirtti.

Englman'ın açmayı planladığı soruşturmanın, ileri bir tarihe ertelenmesi çağrısında bulunan Halevi, söz konusu soruşturmanın "komutanların dikkatini savaştan uzaklaştıracağını" savundu.

"Çok cepheli, zorlu ve benzeri görülmemiş bir savaşın ortasında" olduklarını savunan Halevi, İsrail ordusunun, gerektiği şekilde kapsamlı soruşturmalar yürüteceğini dile getirdi.

Halevi, bu tarz bir soruşturmanın daha önce benzerinin olmadığını vurguladı.

Habere göre, komuta kademesi, Englman'ın açmayı planladığı soruşturmayı, 7 Ekim 2023 sonrası ülke kamuoyunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik artan olumsuz eleştirileri orduya yönlendirme çabası olarak değerlendiriyor.

Englman, bu ay başında, Gazze'deki "savaşın" gidişatına ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Gazze sınırındaki yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırının öncesinde yaşananlara ilişkin en az 33 konunun soruşturmaya tabii tutulacağını açıklamıştı.

İsrail ordusunun 7 Ekim olaylarına ilişkin soruşturması ertelenmişti

İsrail ordusu, ocak ayının başında, 7 Ekim 2023'te yaşanan olayların sebeplerini araştırmaya karar verdiğini duyurmuştu.

Soruşturma için oluşturulan komisyonların üyeleri arasında, eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi Farkash ve Ordunun Güney Komutanlığı eski komutanı Sami Turgeman'ın olduğu bildirilmişti.

Bazı kabine üyeleri, ordunun, 7 Ekim olaylarına ilişkin bir soruşturmaya "2005'te Gazze Şeridi'nden geri çekilmeyi destekleyen yetkilileri" de dahil etmeyi planladığına ilişkin iddia karşısında öfkelerini dile getirmişti.

Eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Farkash, dün, Kanal 12'de yaptığı açıklamada, komisyonların çalışmalarının ertelendiğini aktarmıştı.

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