DSÖ "Gazze'deki tüm siviller ve sağlık çalışanlarının korunması" çağrısını yineledi

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'nin Han Yunus kentindeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) eğitim merkezine İsrail ordusunun düzenlediği saldırının ardından UNRWA ile zorlu bir misyonu gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

DSÖ ekibinin, 15'inin durumu kritik 45 hastanın Najjar Hastanesine tahliyesine yardımcı olduğunu kaydeden Ghebreyesus, 1 hastanın ise yolda hayatını kaybettiğini belirtti.

Ghebreyesus, "Tüm sivil, insani yardım ve sağlık çalışanlarının korunmasını talep ediyoruz. Acil ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.