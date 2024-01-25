Duman 1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.01.2024 14:31

DSÖ "Gazze'deki tüm siviller ve sağlık çalışanlarının korunması" çağrısını yineledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki tüm sivillerin, insani yardım ve sağlık çalışanlarının korunmasını talebini yinelerken acil ateşkes çağrısında bulundu.

DSÖ "Gazze'deki tüm siviller ve sağlık çalışanlarının korunması" çağrısını yineledi
[Fotograf: Reuters]

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'nin Han Yunus kentindeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) eğitim merkezine İsrail ordusunun düzenlediği saldırının ardından UNRWA ile zorlu bir misyonu gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

DSÖ ekibinin, 15'inin durumu kritik 45 hastanın Najjar Hastanesine tahliyesine yardımcı olduğunu kaydeden Ghebreyesus, 1 hastanın ise yolda hayatını kaybettiğini belirtti.

Ghebreyesus, "Tüm sivil, insani yardım ve sağlık çalışanlarının korunmasını talep ediyoruz. Acil ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Gazze
Sıradaki Haber
İngiltere müzelerindeki Gana'ya ait eserler 150 yıl sonra bu ülkeye gönderilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 11,7 trilyon lira oldu
14:50
Perge Antik Kenti’ne ziyaretçi sayısı arttı
14:52
Ukrayna: Rusya ile doğal gaz transit anlaşması 2024 sonrası için uzatılmayacak
14:41
Türkiye'de gümrük kapılarındaki yenileme çalışmaları tamamlandı
14:40
10 katlı binadan düşerken fileye takıldı
14:30
İngiltere müzelerindeki Gana'ya ait eserler 150 yıl sonra bu ülkeye gönderilecek
Başkentte Kore şehitleri anıldı
Başkentte Kore şehitleri anıldı
FOTO FOKUS
ABD üssünü dev dalgalar vurdu
ABD üssünü dev dalgalar vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ