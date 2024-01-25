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Dünya
AA 25.01.2024 14:05

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Han Yunus'taki Nasır Hastanesinde anestezi ilaçları tükendi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus'taki Nasır Hastanesinde ameliyathanelerdeki anestezi ilaçlarının tükendiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Han Yunus'taki Nasır Hastanesinde anestezi ilaçları tükendi
[Fotograf: AA]

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin çevresini hedef alıp hareket özgürlüğünü kısıtladığı Nasır Hastanesindeki insani ve tıbbi durumun felaket seviyesine ulaştığını belirtti.

Hastanenin son derece zor şartlar altında personel kapasitesinin yüzde 10'u ile çalışabildiğini belirten Kudra, "Nasır Tıp Kompleksinde ameliyathanelerdeki anestezi ilaçları tükendi, hastanede yiyecek kalmadı." ifadesini kullandı.

Hhasta ve yaralılar için kullanılan ağrı kesici ilaçların da tükendiğini aktaran Kudra, "Hastanedeki yakıt miktarı beş günden az bir süre yeter." açıklamasında bulundu.

Kudra, İsrail'in 111 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğine birçok kez dikkati çekmiş ve hastanelerdeki elektrikli malzemeleri kullanmak için yakıt ulaştırılmasının önemine değinmişti.

Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzey bölgelerindeki hastanelere yaptığının aynısını güneydeki hastanelere yapmasından endişe duyduğunu birçok kez belirtmişti.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin önce çevrelerini bombalamış sonra doğrudan hedef almış, kuşatmış, baskın düzenlemiş ve sağlık personeli ile hastaları alıkoymuştu.

İsrail güçleri hafta başından bu yana Han Yunus kentini ve oradaki hastanelerin çevrelerini yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef alırken, kentin güney ve batı bölgelerinde karadan işgalini sürdürüyor.

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