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Dünya
AA 25.01.2024 13:05

İsrail Gazze'nin güneyinde 2'si çocuk en az 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk en az 4 Filistinli öldürüldü.

İsrail Gazze'nin güneyinde 2'si çocuk en az 4 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AFP]

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Han Yunus'ta Filistin Kızılayı merkezi ile Kızılay bünyesindeki El-Emel Hastanesi çevresini hedef almayı sürdürdü.

İsrail güçlerinin, Han Yunus'un kuzeyindeki es-Satr el-Garbi bölgesine yönelik bombardımanında 2'si çocuk 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'de odun bile bulamayan aileler yemeklerini çocukların çöplükten topladığı plastiklerle pişiriyor
Gazze'de odun bile bulamayan aileler yemeklerini çocukların çöplükten topladığı plastiklerle pişiriyor

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyinde Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde bir konutu bombalaması sonucu en az 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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