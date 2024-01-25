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Dünya
TRT Haber 25.01.2024 12:38

ABD, Suriye'den çekiliyor mu?

ABD medyası, Suriye'den çekilmenin planlandığını yazdı. Çekilme kararının, 7 Ekim'den sonra önceliklerin değişmesi nedeniyle alındığı iddia edildi.

ABD, Suriye'den çekiliyor mu?
[Fotograf: Reuters]

Amerika Birleşik Devletleri uzun yıllardır Suriye'de asker bulunduruyor.

Terör örgütü PKK/YPG ile eğitimden silah yardımına yakın ilişkide olan ABD önemli bir kararın eşiğinde.

ABD'nin ünlü yayın organlarından Foreign Policy, 4 yetkiliye dayandırdığı haberinde Suriye'den çekilmenin planlandığını yazdı.

Haberde ABD'nin Suriye'de yaklaşık 900 asker bulundurduğu hatırlatıldı. Beyaz Saray'ın Suriye'deki misyonu artık gereksiz olarak algıladığı ve buraya yatırım yapmak istemediği ifade edildi.

Özellikle DEAŞ'ın Ortadoğu'daki durumunun ABD için belirleyici bir sebep olduğu yazıldı.

Haberde Irak'ta DEAŞ'ın 2014'te ayda yaklaşık 850 saldırıda bulunurken 2023'te ayda ortalama sadece 9 saldırı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Suriye'deki durumun Irak'a göre daha karışık olduğuna yer verilen haberde ABD'nin İsrail-Filistin geriliminde önceliklerinin değişme ihtimaline de dikkat çekildi.

Suriye'den çekilmenin ne zaman ve ne şekilde olacağı netleşmezken konuyla ilgili iç tartışmaların sürdüğü kaydedildi.

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