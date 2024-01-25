Kanada, son iki genel seçimine Hindistan'ın müdahalesini soruşturacak

CTV News'ün haberine göre, Eylül 2023'te Kanada Başbakanı Justin Trudeau hükümetinin 2019 ve 2021 genel seçimlerine dış müdahale iddialarını soruşturması için kurduğu bağımsız komisyon, konuya ilişkin bildiri yayımladı.

Soruşturmanın başlangıcında söz konusu seçimlere Çin ve Rusya'nın müdahale ettiği iddialarını inceleyen federal komisyon, Hindistan'ın iki seçimdeki rolünü soruşturmak için hükümetten ilgili belgeleri hazırlamasını istedi.

Ara raporunu 3 Mayıs'ta, nihai raporunu da 2024'ün sonuna kadar açıklaması beklenen komisyon, ulusal güvenlik istihbaratının kamuoyuna açıklanmasındaki sınırlamalarının göz önüne alınacağını bildirdi.

Soruşturmada Hindistan'ın yer almasının, Sih lideri Hardeep Singh Nijjar'ın geçen yıl öldürülmesinin ardından yükselen Kanada-Hindistan ilişkilerindeki gerilimi tekrar arttıracağı düşünülüyor.

KLF yöneticisi Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücünün (KLF) yöneticisi Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti.