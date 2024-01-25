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Dünya
AA 25.01.2024 12:32

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 6 bin 285 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin 30 kişiyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 285'e yükseldi.

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 6 bin 285 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, İsrail güçleri baskın yaptığı Cenin kentinde 14 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail güçlerinin aradığı kişilere teslim olma baskısı yapmak için bu kişilerin aile üyelerinden bazılarını gözaltına aldığı bilgisi paylaşıldı.

Diğer gözaltılar El Halil, Nablus, Ramallah, Tubas kentlerinde yapıldı, İsrail güçleri baskınlarında bölge halkının evlerine geniş çaplı zarar verdi, beldelerdeki altyapıyı tahrip etti, Filistinlilerin araçlarına ve paralarına el koydu.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 285'e çıktı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

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