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Dünya
İHA 25.01.2024 13:55

ABD üssünü dev dalgalar vurdu

ABD’nin Marshall Adaları'ndaki askeri üssü, dev dalgaların vurması sonucu sular altında kaldı.

Marshall Adaları’na bağlı Roi-Namur Adası’nda oluşan dev dalgalar, ABD’ye ait deniz üssünü vurdu.

Cumartesi günü yaşanan olayda dev dalgaların vurmasının ardından askeri üste yer alan restoranın kapısı kırıldı.

Üssün büyük bir bölümü sular altında kalırken, olayda 1 kişinin yaralandı, can kaybı yaşanmadı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi meydana geldi ve büyük hasar oluşan üsteki yaklaşık 120 personelden 80'i tahliye edildi.

Meteoroloji servisi, hafta sonu olumsuz hava şartları nedeniyle 3-5 metre yüksekliğinde dev dalgalar oluşabileceği uyarısında bulunmuştu.

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