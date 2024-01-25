Çok Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.01.2024 11:18

İsrail güçleri Cenin'e baskın düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine gece saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail güçleri Cenin'e baskın düzenledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusuna ait buldozerlerin Cenin kent merkezindeki Sinema Meydanı ile meydanın çevresindeki seyyar satıcıların arabalarına zarar verdiğini, Şehitler Anıtı'nı yıktığını, Şehit Cemil el-Amuri ve Şehit Abdullah Ebu et-Tin kavşaklarını tahrip ettiğini söyledi.

Kentte çok sayıda Filistinlinin evine baskın yapan İsrail güçlerinin eşyalara da zarar verdiği belirtildi.

İsrail güçleri Batı Şeria'da son 24 saatte 35 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri Batı Şeria'da son 24 saatte 35 Filistinliyi gözaltına aldı

Tanıklar, Filistinli direnişçilerle, İsrail güçleri arasında kentin birçok mahallesinde silahlı çatışmaların yaşandığını ve patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı

İsrail askerlerinin 6 saat süren baskının ardından Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildiği kaydedildi.

İsrail güçleri gece ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentlerinin yanı sıra birçok beldesine de baskınlar düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltında aldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli hayatını kaybetti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Florida Temsilciler Meclisinden 16 yaşın altındakilere sosyal medya yasağına onay
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:54
Kremlin: Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulması korkunç bir eylem
11:52
Azerbaycan, net mayın haritaları konusunda Ermenistan'a baskı yapılmasını istiyor
11:42
ASELSAN 24,7 milyon euroluk satış sözleşmesi imzaladı
11:33
Ankara'da 50'ye yakın tavşanı yol ortasına terk ettiler
11:32
Yalova kestane balı coğrafi işaret tescili aldı
11:27
Güven endeksi inşaat ve hizmet sektöründe arttı
Brezilya'da dang humması hastalığı
Brezilya'da dang humması hastalığı
FOTO FOKUS
Gezeravcı, UUİ'deki ilk günlerini canlı bağlantıda anlattı
Gezeravcı, UUİ'deki ilk günlerini canlı bağlantıda anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ