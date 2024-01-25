Çok Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.01.2024 10:25

CNN: Washington ve Bağdat, Irak'taki Amerikan askeri varlığının geleceğini görüşecek

ABD'li yayın kuruluşu CNN, Washington ve Bağdat yönetimlerinin, Irak'taki Amerikan askeri varlığının geleceğine ilişkin görüşmelere "yakında" başlayacağını iddia etti.

CNN: Washington ve Bağdat, Irak'taki Amerikan askeri varlığının geleceğini görüşecek

CNN, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, iki ülke yetkililerinin, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğündeki koalisyonun bir sonraki aşamasını ele alacağını bildirdi.

Habere göre, yakında başlayacak söz konusu görüşmelerin bir bölümünün, Irak'taki ABD askeri varlığının sona erdirilmesinin fizibilitesinin ve zamanlamasının belirlenmesine odaklanması bekleniyor.

CNN'e konuşan kaynaklar, "ABD, DEAŞ ile mücadeleye devam edilmesi ve hükümet ile Irak güvenlik güçlerinin istikrarı da dahil olmak üzere Irak'taki koşullara dayalı bir takvimi tercih ediyor." ifadesini kullandı.

Görüşmelere, ABD tarafında askeri yetkililerin yanı sıra diplomatlar da katılacak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder ise geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, ABD güçlerinin, Irak'ta hükümetin daveti üzerine bulunduğunu işaret ederek "Irak'a bir ortak olarak değer veriyoruz. Onlarla yakın istişarelerde bulunmaya devam edeceğiz. Şu anda Irak hükümetinin Savunma Bakanlığı güçlerinin ayrılmasına yönelik resmi bir talebinden haberdar değilim." diye konuşmuştu.

Irak Parlamentosu'ndan ABD'ye çekilme çağrısı

Irak Parlamentosu, dün, ABD'nin Babil ve Enbar'daki İran destekli gruplara yönelik son hava saldırılarını kınamıştı.

Parlamentodan yapılan açıklamada, "ABD'nin devam eden saldırganlığı, Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlali ve Washington'un uluslararası anlaşmalara saygısızlığıdır." denilmişti.

Açıklamada, Irak hükümetine "Irak halkının güvenliğini, istikrarını ve emniyetini tehdit ettiği için yabancı güçlerin Irak'tan tamamen çekilmesine yönelik parlamento kararının uygulanmasını hızlandırması" çağrısında bulunulmuştu.

Sıradaki Haber
ABD Başkanı Biden'ın konuşması üst üste 2 gün Filistin protestolarıyla kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:54
Kremlin: Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulması korkunç bir eylem
11:52
Azerbaycan, net mayın haritaları konusunda Ermenistan'a baskı yapılmasını istiyor
11:42
ASELSAN 24,7 milyon euroluk satış sözleşmesi imzaladı
11:33
Ankara'da 50'ye yakın tavşanı yol ortasına terk ettiler
11:32
Yalova kestane balı coğrafi işaret tescili aldı
11:27
Güven endeksi inşaat ve hizmet sektöründe arttı
Brezilya'da dang humması hastalığı
Brezilya'da dang humması hastalığı
FOTO FOKUS
Gezeravcı, UUİ'deki ilk günlerini canlı bağlantıda anlattı
Gezeravcı, UUİ'deki ilk günlerini canlı bağlantıda anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ