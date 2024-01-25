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Dünya
AA 25.01.2024 09:25

Brezilya'da seller nedeniyle 12 kişi öldü

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bir haftada 12 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da seller nedeniyle 12 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Brezilya'da Rio de Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivella, basına yaptığı açıklamada, bazı kasabalarda 25 bin kişinin tahliye edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bir haftadır devam eden sağanak nedeniyle 12 kişinin öldüğünü kaydeden Crivella, geçen hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini hatırlattı.

Crivella, otoyolların ve onlarca evin sular altında kaldığını ifade ederek, bölgelere acil insani yardım ulaştırılacağını belirtti.

Rio de Janeiro kentinde geçen yıllarda da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

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