İsrail, esir takası kutlamalarını engellemek için düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesine düzenlediği baskında yaralanan 14 yaşındaki Filistinli çocuğu hastaneye sevk ettiği belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise haberi, İsrail askerlerinin esir takasında serbest bırakılan Filistinli Eşref Zagir'in evine baskın düzenlediği, baskında 2 Filistinlinin yaralandığı şeklinde verdi.

İsrail askerleri Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ram, güneyindeki Ayzeriye beldesine baskınlar düzenledi. Serbest bırakılan Filistinli esir İbrahim Ebu Sunyene'nin evine de baskın düzenleyen İsrail askerleri, serbest bırakılan esiri karşılama kutlamalarını engelledi.

'Kutlama yapanlar cezalarla karşılaşabilir'

İsrail askerleri, Ramallah ve Bire kentlerinin birçok köy ve beldesine, esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan bazı Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Ayrıca İsrail askerleri, ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinlilerin ailelerini, serbest bırakılmalarını kutlamak için gösteri düzenlemeleri halinde haklarında cezai tedbirler almakla tehdit etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil kentinin güneyinde Beyt Avva ve Zahiriye ile Devra beldelerine baskınlar düzenleyerek serbest bırakılan Filistinlilerin ailelerine kutlama gösterileri yapmamaları uyarısında bulundu.

İsrail askerleri Beyt Avva beldesinde fotoğraf stüdyosuna baskın düzenleyerek serbest bırakılan Filistinlilerin fotoğraflarını bastığı gerekçesiyle stüdyonun sahibi Filistinli kadını gözaltına aldı.